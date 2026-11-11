Medidas de prevenção foram as adequadas face às previsões

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) considerou hoje adequadas as medidas de prevenção adotadas terça-feira para a depressão Charles, que registou a rajada máxima de 123 quilómetros por hora na Serra de Monchique, no Algarve.

"Considero claramente que as medidas de prevenção foram adequadas perante os dados que tínhamos na terça-feira de manhã, quando foram tomadas as decisões", afirmou o chefe da Divisão de Previsão Meteorológica e Vigilância do IPMA, num `briefing´ na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

Segundo Jorge Ponte, a intensidade do vento durante o dia de hoje foi mais baixa do que inicialmente previsto, mas registaram-se rajadas acima dos 100 quilómetros por hora em vários pontos do Algarve.

"A rajada máxima registada durante o dia de hoje foi de 123 quilómetros por hora na Fóia, na Serra de Monchique, no Algarve", referiu o meteorologista, adiantando que no Cabo da Roca registaram-se 104 quilómetros por hora e na Serra do Caldeirão 108.

De acordo com Jorge Ponte, o Algarve teve rajadas de vento na ordem dos 70 a 80 quilómetros por hora na costa sul, valores que se enquadraram no nível laranja dos avisos.

O meteorologista avançou ainda que se verificaram níveis de precipitação dentro expectável, com Lisboa a registar acumulados entre 60 e 80 milímetros em seis horas, com praticamente todo o distrito a corresponder ao nível vermelho.

Tratou-se de uma "situação de tempo adverso, mas que felizmente acabou por não ser tão grave como inicialmente previsto", salientou Jorge Ponte, reiterando que a maioria dos cenários indicavam para uma depressão bastante cavada, com vento forte, a atravessar Portugal continental, depois de passar a norte da Madeira.

Durante a terça-feira, ainda antes de chegar a Madeira, a depressão acabou por ter uma trajetória um pouco mais a sul e isso teve "impacto muito grande no que viria a ser a sua evolução", explicou.

"Não se intensificou como estava inicialmente previsto e dividiu-se em dois núcleos e perdeu alguma intensidade, mas manteve a sua severidade ao nível da precipitação prevista", assegurou o meteorologista.

Depois de salientar que cada tempestade deste género tem características próprias, Jorge Ponte realçou que os modelos numéricos têm vindo a melhorar ao longo dos anos, mas este "evento também prova que ainda há muito caminho a percorrer" nessa área.

"O nosso trabalho aqui é muito simples: é analisar caso a caso, depressão a depressão, perceber quais são os cenários possíveis e, se houver cenários gravosos com confiança suficiente para emitir determinados avisos, assim o faremos. Se depois não acontecer, melhor", referiu.

Pela ANEPC, o comandante nacional, Mário Silvestre, sublinhou que as autoridades prepararam-se para os cenários antecipados, de acordo com as previsões do IPMA e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e garantiu que, independentemente do desagravamento das condições meteorológicas, teriam adotado as mesmas medidas preventivas.

Não se confirmando as previsões iniciais, o responsável afirmou que o dia de hoje não deve motivar qualquer descrença no sistema, defendendo, pelo contrário, que demonstrou que esse mesmo sistema "analisa todos os dados em permanência".

"Na posse da informação que fomos tendo ao longo destes três dias, sem dúvida que não hesitamos, por nenhum momento, em aconselhar da forma como aconselhámos", acrescentou também o presidente da ANEPC.

José Manuel Moura rejeitou ainda a "tentação" de comprar a depressão Charles às tempestades que afetaram o território continental no início do ano, sobretudo com a passagem da depressão Kristin, justificando que, desta vez, foi possível prever o agravamento das condições meteorológicas com mais antecedência.

A depressão Charles, que motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00:00 às 23:59 de hoje, perdeu força durante a manhã e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro ao Algarve, a única região a manter, a meio da tarde, avisos meteorológicos vermelhos, devido à chuva e ao vento, entretanto desativados.

Além do fecho das escolas e de serviços públicos não essenciais, o mau tempo motivou o cancelamento de algumas centenas de voos e o corte de estradas.