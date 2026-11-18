A Câmara Municipal do Funchal entregou ontem 81.147,93 euros a 24 famílias, no âmbito do projecto "+ Habitação", destinado a apoiar a melhoria das condições habitacionais dos munícipes. A iniciativa abrange famílias de nove freguesias do concelho, ficando de fora apenas a Sé.

A formalização dos apoios financeiros decorreu no CCIF, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho. O programa é financiado pela autarquia, que disponibiliza uma verba global de 325 mil euros, e operacionalizado pela Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA).

Na ocasião, Jorge Carvalho destacou a colaboração entre o Município, a ASA e as Juntas de Freguesia na concretização de projectos de apoio à reabilitação habitacional. O autarca reconheceu também o trabalho desenvolvido pela associação e pelos seus técnicos.

O presidente da Câmara considerou que a recuperação das habitações representa uma melhoria da qualidade de vida das famílias e contribui para a valorização da cidade, tornando-a mais cuidada e agradável para residentes e visitantes.

Jorge Carvalho reiterou a disponibilidade da autarquia para continuar a financiar iniciativas desta natureza, salientando a importância da recuperação do património habitacional existente. "Da nossa parte, o compromisso de continuarmos a ajudar, o compromisso de continuarmos a financiar estes projectos", afirmou.

O autarca chamou ainda a atenção para a necessidade de legalização das propriedades, condição essencial para que os proprietários possam aceder a determinados programas de apoio municipais e de outras instituições. Nesse sentido, apelou à divulgação destas iniciativas junto de familiares, amigos e vizinhos, lembrando que "o facto de termos a nossa propriedade legalizada é fundamental para depois podermos nos candidatar a estes apoios".