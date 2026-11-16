Autonomia inspira prémios de artesanato

O anúncio foi feito pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, durante a cerimónia de entrega dos prémios da 5.ª edição do PVAR, subordinada ao tema ‘Autonomia – 50 anos de história’, promovida pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

A decisão de passar o Prémio de Valorização do Artesanato Regional a bienal, pretende elevar a qualidade e a notoriedade do artesanato regional, proporcionando aos artesãos mais tempo para refletirem sobre o tema de cada edição, desenvolverem ideias e conceberem peças diferenciadoras, revelou Nuno Maciel.

O valor dos prémios será também reforçado, como reconhecimento do talento e da criatividade dos participantes, sendo que o regulamento da próxima edição só será divulgado aquando do anúncio do respectivo tema, no primeiro semestre de 2027.

O anúncio foi feito durante a cerimónia de entrega dos prémios da 5.ª edição do PVAR, subordinada ao tema ‘Autonomia – 50 anos de história’, promovida pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

Nuno Maciel falava na cerimónia de entrega dos prémios da 5.ª edição do PVAR, subordinada ao tema 'Autonomia – 50 anos de história', edição que reuniu 24 peças, 7 na vertente Tradicional e 17 na Contemporânea, apresentadas por 20 artesãos. Na vertente Tradicional, foram distinguidas Anastasiya Ivanova, Luz Ornelas e Helena Alencastre. Na vertente Contemporânea, os prémios foram atribuídos a Helena Alencastre, Lisandra Pereira e Mai Ibrahim Mohamed. Foi ainda concedida uma menção honrosa à obra coletiva 'Entre Malhas e Laços', pela sua componente inclusiva.

Com um valor global de quatro mil euros, o concurso tem como objectivos valorizar o talento dos artesãos, incentivar a criatividade e preservar os saberes tradicionais, destacando o artesanato enquanto património cultural e elemento diferenciador da Região.