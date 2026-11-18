O órgão que supervisiona o cessar-fogo em Gaza mediado pelos Estados Unidos entregou hoje outro relatório sobre o seu progresso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, alertando para o risco de colapso do acordo, sem outras medidas.

O relatório do Conselho de Paz, na primeira avaliação anual, pede que tanto Israel como o Hamas cumpram os compromissos feitos no ano passado ao abrigo do acordo e insta os mais poderosos órgãos da ONU a apoiarem a sua execução.

"A distância entre o que foi acordado e o que está a acontecer no terreno continua, no entanto, a ser o principal risco para o processo", diz o relatório na sua conclusão, uma cópia do qual foi obtida pela agência e de notícias Associated Press.

Este é o mais recente aviso do conselho nas últimas semanas, à medida que os ataques mortais de Israel e o bloqueio contínuo da ajuda humanitária a Gaza têm causado uma devastação generalizada entre a população civil, que o conselho diz estar prestes a enfrentar "mais um inverno em tendas e escombros".

O relatório continua a salientar como os continuados ataques israelitas em Gaza e a atividade militar do Hamas têm atrasado os esforços de ambos os lados para cumprir o plano de ação.

"Um cessar-fogo que não traz resultados visíveis não pode ser mantido indefinidamente," sublinha o documento.

Destacando que "caso colapse, não haverá plano de ação para voltar, nenhuma administração para o implementar e nenhum ambiente propício para reconstruir".

Para além dos combates contínuos, o relatório lamenta que o órgão administrativo técnico e civil que a direção criou para gerir Gaza de forma interina ainda não tenha sido autorizado por Israel a assumir o seu trabalho no território.

Isto, por sua vez, tem atrasado a colocação no terreno de uma força internacional de estabilização, essencial para a retirada das tropas israelitas de Gaza, para o desarmamento do Hamas e para o início da reconstrução daquele território, refere.

Para fazer progressos, a direção apelou ao Conselho de Segurança da ONU para que apoie plenamente o acordo que aprovou no ano passado e insta as partes em conflito a pararem com os atrasos.

"Nenhuma das partes pode considerar o atraso da outra como uma licença para a sua própria inação, e juntamente estas obrigações são a única forma de alcançar a retirada israelita e a reconstrução em grande escala", afirma o relatório. E acrescenta ainda que o resultado final "deve conduzir a um caminho credível para a autodeterminação e o Estado palestiniano... e nenhum passo unilateral deve ser permitido para o impedir."