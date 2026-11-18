A Câmara Municipal do Funchal assinala amanhã, 19 de Novembro, o Dia Mundial do Saneamento Básico, com a palestra "Saneamento na Cidade – Desafios Societais num Mundo em Mudança", proferida pelo professor doutor José Saldanha Matos.

A conferência está marcada para as 15h00, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, e pretende promover a reflexão sobre os desafios que se colocam ao saneamento nas cidades, num contexto de transformação social e ambiental.

José Saldanha Matos é engenheiro civil, doutorado pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, onde foi professor catedrático desde 2008 até à jubilação, em 2026. Foi presidente do Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos e responsável pela área de Saneamento.

O especialista é membro honorário e antigo presidente da European Water Association, Fellow da International Water Association e antigo presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental. É autor de cerca de 300 publicações científicas e coordenou mais de 300 estudos e projectos de engenharia sanitária em quatro continentes.