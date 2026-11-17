Charles abre porta a contratos sem limite Estragos provocados pela depressão permitem ao Governo Regional contratar obras, bens e serviços sem concurso público, independentemente do montante, desde que comprovada a urgência. Regime excepcional admite contratos sem formalização escrita. Três principais lagoas de abastecimento público ganharam 109.500 metros cúbicos de água. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 18 de Novembro.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Cadeia sobrelotada Falta de efectivos agravam dificuldades dos guardas prisionais na Cancela. Greve teve adesão total durante a noite e superior a 96% no período diurno. Detido pela PSP abastecia várias redes de droga.

Outros destaques:

Câmaras gastam quase 100 milhões em pessoal Despesas com trabalhadores das 11 autarquias madeirenses aumentaram 13% em 2025, o segundo maior crescimento percentual do País. Encargos subiram 11,5 milhões de euros num ano. Funchal prepara orçamento de 170 milhões para 2027.

"Taxa turística de 4 euros arrisca violar princípios legais" Especialista em fiscalidade questiona a fundamentação do aumento previsto e identifica falhas no regulamento.

E, por fim, Portugal reina em Cardiff Portugal vence o País de Gales e garante a liderança do grupo na Liga das Nações. Carlos André Gomes e Miguel Moita distinguidos nos ‘Craques da Bola’.

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