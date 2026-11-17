A Madeira foi palco de uma formação internacional dedicada à promoção da saúde mental dos jovens através do contacto com a natureza, no âmbito do projecto europeu Erasmus+ 'Green Serenity: promoção do bem-estar mental positivo de jovens vítimas de abuso através da terapia em contacto com a natureza'.

Durante três dias, técnicos de juventude dos seis países envolvidos na iniciativa reuniram-se na Região para experimentar metodologias destinadas a apoiar a recuperação emocional de jovens entre os 18 e os 30 anos que tenham passado por situações de violência, abuso ou stress elevado.

A formação permitiu testar, em contexto prático, os conteúdos de um guia desenvolvido no âmbito do projecto, com exercícios centrados na comunicação em grupo, na expressão emocional e na redução do stress.

Após a formação internacional, o projecto avançou para a fase de experiências-piloto locais, envolvendo participantes através de associações juvenis locais, em ambientes seguros e confidenciais.

O 'Green Serenity: promoção do bem-estar mental positivo de jovens vítimas de abuso através da terapia em contacto com a natureza' é uma parceria de cooperação europeia que junta seis organizações da Lituânia, Turquia, Portugal, Roménia, Suécia e Itália. A representação portuguesa está a cargo da Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes.

Um dos principais resultados da iniciativa foi a publicação do guia 'Green Serenity: Guia para a Resiliência ao Stress e o Bem-Estar Mental Positivo', destinado sobretudo a técnicos de juventude, assistentes sociais, conselheiros e professores.

O documento reúne 30 oficinas práticas presenciais, baseadas em actividades como banhos de floresta, horticultura comunitária, arte na natureza (land art) e aromaterapia, a par de exercícios de atenção plena (mindfulness), meditação e consciência sensorial. O guia foi traduzido para várias línguas dos países parceiros, de modo a garantir uma ampla acessibilidade.

Cofinanciado pela União Europeia, o projecto pretende disponibilizar ferramentas acessíveis a profissionais que trabalham com jovens, demonstrando o potencial dos espaços naturais na promoção da resiliência, da auto-estima e do bem-estar emocional.