A seleção portuguesa de futebol de sub-21, que prepara a fase final do Europeu de 2027, venceu hoje a congénere da Noruega por 1-0, num encontro particular disputado no Estádio Algarve, em Faro/Loulé.

Um golo de Meziab Mesloub, jogador do Lens, aos 85 minutos, depois de uma assistência do 'leão' Mauro Couto, selou o triunfo dos comandados de Luís Freire.

Portugal qualificou-se para a fase final do Europeu de sub-21 de 2027, que se realiza na Albânia e na Sérvia, de 16 de junho a 03 de julho, ao vencer o Grupo B de qualificação, à frente de República Checa, Escócia, Bulgária, Azerbaijão e Gibraltar.

A formação das 'quinas' persegue o primeiro triunfo no Campeonato da Europa de sub-21, prova em que foi finalista vencida em 1994, 2015 e 2021.