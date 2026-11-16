PSP intercepta condutora após fuga à ordem de paragem

A PSP confirmou uma ocorrência que envolveu a desobediência ao sinal regulamentar de paragem e a posterior fuga de uma condutora, de 24 anos.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, foi iniciado um seguimento à mulher, que acabou por ser interceptada pelos agentes.

Na sequência da intervenção, foram levantados os respectivos autos pelas infracções praticadas.