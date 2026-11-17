A seleção portuguesa de futebol garantiu hoje o primeiro lugar do Grupo A4 da Liga das Nações 2026/27, ao vencer o País de Gales por 3-2, em Cardiff, na sexta e última jornada da fase de grupos.

Bruno Fernandes (11 minutos), Pedro Neto (43), que acabou expulso (74), e o suplente Carlos Forbs (70) marcaram os golos do conjunto de Jorge Jesus, que havia garantido um lugar nos quartos de final após a quarta ronda.

Pelos galeses, que ainda viraram de 0-1 para 2-1, faturaram David Brooks (13 minutos) e Sorba Thomas (41).

Portugal, que soma cinco vitórias e uma derrota na 'era' Jorge Jesus, coincidente com a Liga das Nações 2026/27, fechou o grupo com 15 pontos, contra nove da Noruega, que também se qualificou, ao vencer por 3-2 na Dinamarca, após estar a perder por 2-0, com um penálti de Erling Haaland aos 90+5 minutos.

Os dinamarqueses foram terceiros, também com nove pontos, e os galeses quartos, com três.

Nos quartos de final, com sorteio marcado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça, a formação das 'quinas' vai jogar a primeira mão fora, entre 25 e 27 de março de 2027, e a segunda em casa, entre 28 e 30 do mesmo mês, com Bélgica, Países Baixos ou Espanha.