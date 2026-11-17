A operação ‘Colombiana’ da PSP, que levou a cabo uma série de buscas na quinta-feira e sexta-feira no Funchal e em Santa Cruz, permitiu desmantelar uma importante fonte de abastecimento de droga na Madeira. A conclusão é do Ministério Público (MP), que divulgou esta tarde novos pormenores sobre a investigação e confirmou que um dos principais suspeitos ficou em prisão preventiva.

De acordo com a nota da Procuradoria da República da Comarca da Madeira, o arguido estabelecia contactos com várias pessoas no continente português e no estrangeiro, com quem negociava a compra de elevadas quantidades de estupefacientes, na ordem dos vários quilos. Os negócios eram feitos pessoalmente ou através das redes sociais, sendo a droga enviada para a Região Autónoma da Madeira por via postal.

O mesmo indivíduo não se limitava a vender directamente aos consumidores. Segundo o Ministério Público, também fornecia produtos estupefacientes a outras redes de droga, assumindo um papel relevante no abastecimento do mercado regional. “Com a detenção e a prisão preventiva deste indivíduo, ficou desmantelada uma muito relevante fonte de introdução e distribuição de cocaína, haxixe, liamba, ecstasy e MDMA na Região Autónoma da Madeira”, lê-se na mesma nota do MP.

O Ministério Público confirmou um total de cinco detenções em flagrante delito, pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida. Dois dos detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial. Um deles ficou em prisão preventiva, enquanto o outro foi sujeito à obrigação de apresentações diárias no posto policial da área da residência, ficando também proibido de contactar algumas pessoas e de frequentar certos locais.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado no sábado passado, a PSP desmantelou um grupo que há pelo menos dois anos importava drogas recreativas de outros países europeus, destinadas sobretudo à distribuição e venda em espaços de diversão nocturna. Segundo o Comando Regional da Madeira da PSP, foram apreendidos 400 comprimidos de ecstasy (MDMA), correspondentes a 2.161 doses individuais, 505,46 gramas de haxixe e 352,75 gramas de um produto não identificado, mas alegadamente comercializado como cocaína, correspondente a cerca de 1.763 doses. A operação permitiu ainda apreender quatro armas de fogo, três reproduções de armas, diversas munições, 3.000 euros em numerário, 11 telemóveis e vários instrumentos associados à preparação e comercialização de droga.

A operação mobilizou cerca de 50 elementos da PSP e envolveu buscas a várias habitações entre o Funchal e o Caniço. Uma das intervenções ocorreu em São Roque, onde foi encontrada uma munição de calibre militar, com características antiaéreas, que acabou por ser destruída de forma controlada, depois de accionados os meios especializados.

A investigação prossegue, sob a direcção da 1.ª Secção do Funchal do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) da Comarca da Madeira, com a coadjuvacão da Esquadra de Investigação Criminal do Funchal da PSP.