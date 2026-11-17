O selecionador Jorge Jesus apostou em João Cancelo, António Silva, João Neves e Francisco Trincão para o 'onze' de Portugal, que enfrenta hoje o País de Gales, na sexta jornada do Grupo A4 da Liga da Nações de futebol.

O central António Silva, dos ingleses do Bournemouth, foi chamado para substituir o castigado Rúben Dias no centro do defesa, enquanto João Cancelo, que regressa após suspensão, vai ocupar uma das faixas laterais, no lugar de Alberto Costa.

Já o médio João Neves entra na equipa no lugar de Rúben Neves e vai fazer dupla no meio-campo com Vitinha, com Jesus a apostar no duo que costuma alinhar nos bicampeões europeus do Paris Saint-Germain, enquanto Trincão vai jogar por troca com João Félix.

Estas são as quatro alterações do técnico em relação à derrota com a Dinamarca (1-4), a mais pesada de sempre em jogos oficiais em casa, num jogo em que não vai poder contar com os castigados Rúben Dias e João Palhinha, nem com o capitão Bernardo Silva, que deixou o estágio devido a problemas físicos.

Assim, Diogo Costa vai estar na baliza, com um quarteto defensivo composto pelos centrais António Silva e Renato Veiga, com João Cancelo na direita e Diogo Dalot na esquerda.

No meio-campo vão estar Vitinha e João Neves, que vão ter à sua frente Pedro Neto, Francisco Trincão e Bruno Fernandes, com a frente de ataque entregue a Gonçalo Ramos.

A formação das 'quinas' tem na ficha de jogo quatro jogadores em risco de falhar a primeira mão dos quartos de final no caso de verem o cartão amarelo, que são Renato Veiga, Vitinha e Bruno Fernandes, todos titulares, e Rúben Neves, que começa o jogo no banco.

Do lado do País de Gales, o capitão Ben Davies vai estar no eixo defensivo, com o extremo Harry Wilson a ser uma das principais ameaças para a equipa lusa.

Portugal, já apurado para os quartos de final e que necessita de um ponto para confirmar o primeiro lugar sem depender dos dinamarqueses, lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales já tem a sua situação definida no grupo, em que vai terminar no quarto e último lugar, mas evitou a despromoção direta, disputando depois o play-off de manutenção.

O jogo País de Gales-Portugal está agendado para hoje, pelas 19:45, no Estádio Cardiff City, e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.