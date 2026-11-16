Portos realizam trabalhos de limpeza no Funchal após tempestade Charles

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) realizou, durante dois dias, trabalhos de limpeza na bacia portuária do Porto do Funchal, na sequência da passagem da tempestade Charles, na quarta-feira, 11 de Novembro.

A operação decorreu em terra e no mar, envolvendo equipas dos Portos da Madeira, da Direcção de Operações Portuárias e de Segurança, bem como a lancha de pilotos, para recolher os resíduos acumulados na zona portuária devido ao temporal.

Entre o material retirado encontravam-se sobretudo detritos de origem vegetal, como troncos e ramos.

Os trabalhos abrangeram também a limpeza da Marina do Funchal, com o objectivo de repor as condições de segurança e salubridade e assegurar o normal funcionamento das infra-estruturas portuárias, informou a APRAM numa publicação nas redes sociais.