Um camião avariado provocou constrangimentos na circulação rodoviária na saída da Via Rápida, no nó de Santo António, no Funchal, esta tarde.

A viatura pesada esteve imobilizada no local, obrigando os restantes condutores a realizar manobras para conseguir contornar o veículo e prosseguir viagem.

Segundo a aplicação 'Info Vias', os constrangimentos na circulação mantêm-se na Via Rápida, junto ao nó de Santo António, com as filas de veículos a atingir os 2 quilómetros.