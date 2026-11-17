Camião avariado provoca trânsito na saída da Via Rápida em Santo António
Um camião avariado provocou constrangimentos na circulação rodoviária na saída da Via Rápida, no nó de Santo António, no Funchal, esta tarde.
A viatura pesada esteve imobilizada no local, obrigando os restantes condutores a realizar manobras para conseguir contornar o veículo e prosseguir viagem.
Segundo a aplicação 'Info Vias', os constrangimentos na circulação mantêm-se na Via Rápida, junto ao nó de Santo António, com as filas de veículos a atingir os 2 quilómetros.
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