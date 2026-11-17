O Marítimo da Madeira Andebol SAD venceu, esta noite, na Islândia, o FH Hafnarfjörður, por 36-39, somando a terceira vitória consecutiva na Fase de Grupos da EHF European League.

Apesar de ter estado em desvantagem durante toda a primeira parte, chegando ao intervalo a perder por 18-22, a equipa verde-rubra teve uma boa reacção na segunda metade, conseguindo virar o jogo a seu favor, até aos 39-36 finais.

Com esta vitória, a equipa comandada por Paulo Fidalgo soma agora seis pontos no Grupo B.