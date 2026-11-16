Sindicato apela à adesão à greve da Administração Pública

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas apela, em comunicado, à adesão à greve nacional da Administração Pública, marcada para 20 de Novembro, denunciando a perda de poder de compra dos trabalhadores, particularmente na Madeira.

A estrutura sindical contrapõe uma taxa de inflação regional de 4,6% à actualização salarial de 2,15% aplicada aos trabalhadores da Administração Pública. "Não existe qualquer recuperação do poder de compra. Pelo contrário, verifica-se uma perda efetiva de rendimentos", sustenta.

O sindicato acusa os governos da República e da Madeira de persistirem em políticas de baixos salários e de desvalorização dos serviços públicos. Para abordar a paralisação, promove hoje, pelas 16 horas, uma conferência de imprensa em frente ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.