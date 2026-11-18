A Apple atribuiu ontem a uma atualização interna as interrupções que afetaram vários serviços, incluindo a iCloud, Apple Pay e App Store, garantindo que grande parte dos seus sistemas já voltou a operar normalmente.

"Muitos dos nossos sistemas já voltaram a funcionar após as interrupções provocadas, esta manhã, por uma atualização interna. Estamos a trabalhar para restabelecer, o mais rapidamente possível, os restantes sistemas", divulgou a tecnológica em comunicado.

Além disso, fontes ligadas ao processo afastaram, em declaração à agência Efe, a possibilidade de as falhas registadas nas plataformas da empresa terem sido causadas por um ciberataque.

A página de suporte da empresa tinha informado anteriormente que a App Store, o Apple Music e o AppleCare sofreram uma interrupção no serviço a partir das 11:45 (16:45 em Lisboa).

À mesma hora, a empresa informou que os utilizadores enfrentavam dificuldades com as suas contas e ao tentar fazer login no iCloud.

O portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de falhas em todo o mundo, registou mais de 2.300 relatos de problemas por parte dos utilizadores do Apple Pay, além de um número semelhante referente ao Apple Support, o portal de assistência técnica.

Foram também registados cerca de 700 relatos relacionados com a Apple Store e o Apple Music.

Pouco tempo depois, às 12:50 (17:50 em Lisboa), registou-se um pico de queixas entre os utilizadores do iCloud, com cerca de 1.800 notificações de erro.

Os problemas na gigante tecnológica ocorreram um dia depois de o banco norte-americano JPMorgan Chase, o maior do país, ter sofrido uma falha nos seus serviços, que atribuiu a um "erro de software".

Aquela falha técnica, em que a instituição financeira afastou a hipótese de um ciberataque, afetou também as operações de outros grandes bancos norte-americanos, como o Bank of America, o Wells Fargo e o US Bank, entre outros.

Dias antes, o tráfego aéreo nos Estados Unidos esteve paralisado devido a outra falha técnica, que manteve em terra mais de 12 mil voos e resultou em mais de 10 mil cancelamentos entre sexta-feira e sábado.

As autoridades atribuíram o incidente à substituição da antiga cablagem de cobre por fibra ótica nos sistemas de telecomunicações aéreas.

Por sua vez, a Microsoft registou também, na semana passada, uma interrupção nos seus serviços Microsoft 365, incluindo o Teams e o Outlook.