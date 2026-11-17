Os técnicos superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) vão estar em greve nacional esta quinta e sexta-feira, 19 e 20 de Novembro. Na Madeira, está prevista uma concentração às 14 horas, em frente ao Governo Regional, no âmbito de uma jornada de protesto que também terá iniciativas em Lisboa e em cinco ilhas dos Açores.

A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS), pretende contestar o acordo de princípios alcançado e exigir respostas concretas do Governo relativamente à valorização da carreira, à justiça salarial e à recuperação integral dos pontos para efeitos de progressão.

A greve de quinta-feira abrange os profissionais, independentemente do vínculo contratual, que exercem funções na Administração Pública Central, Regional e Local e nas Entidades Públicas Empresariais.

Entre as principais reivindicações estão a revisão da tabela remuneratória, sem perda de pontos na transição, a correção das desigualdades salariais, a regularização das situações ainda pendentes e o pagamento dos retroativos devidos. O sindicato exige também que todos os pontos sejam contabilizados integralmente para efeitos de progressão na carreira.

"Depois da forte mobilização de 9 de Outubro, esperávamos que o Governo percebesse que este conflito não está resolvido. Não houve respostas às questões essenciais e, por isso, os profissionais voltam à greve e voltam à rua. Queremos que o Governo e o Primeiro-Ministro percebam que esta contestação não terminou", afirma Luís Dupont, presidente do STSS.

A contestação prolonga-se na sexta-feira, 20 de Novembro, com a adesão dos profissionais à Greve Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública. A iniciativa conjunta reivindica aumentos salariais e das pensões, recuperação do poder de compra, investimento nos serviços públicos, regularização dos vínculos precários e melhores condições de trabalho.

O STSS contesta ainda as declarações da ministra da Saúde, na audição parlamentar de 30 de Outubro, sobre a alegada regularização da situação dos pontos. Segundo o sindicato, a maioria das Unidades Locais de Saúde e institutos continua a apresentar situações por resolver, tanto na contabilização e comunicação dos pontos como no pagamento dos retroativos.