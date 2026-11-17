O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assinala esta quarta-feira, 18 de Novembro, o 10.º aniversário da empresa No Words Productions, Lda., dedicada à publicidade e ao marketing digital.

A cerimónia está agendada para as 16 horas, nas instalações da empresa, situadas no Edifício Várzea Park, Bloco B1, Loja FI, no Caminho do Amparo, no Funchal.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Novembro, Dia Mundial para a Prevenção e Cura da Exploração, Abuso e Violência Sexual Infantil, Dia Mundial de Luta Contra a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e Dia Europeu dos Antibióticos:

1783 - É criada a Lotaria Nacional, D. Maria I autoriza a Misericórdia de Lisboa a explorar uma Lotaria anual sob tutela e fiscalização da Fazenda Real, os lucros são repartidos pelo Hospital Real, Casa dos Expostos e pela Academia Real das Ciências.

1787 - Nasce o pintor e físico francês Louis Daguerre, inventou o primeiro processo prático de fotografia, conhecida como daguerreótipo.

1820 - O capitão do mar e explorador norte-americano Nathaniel Brown Palmer, da Marinha dos Estados Unidos, descobre a Antártica.

1928 - Estreia-se, em Nova Iorque, Estados Unidos, o primeiro filme animado sonoro "Steamboat Willie", com Mickey Mouse, de Walt Disney.

1978 - Suicídio coletivo dos 900 membros do Templo do Povo, em Jonestown, Guiana, à ordem do "reverendo" Jones, líder da seita.

1981 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, propõe que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) renuncie à instalação de novas armas nucleares, em troca do desmantelamento dos mísseis soviéticos S-20, SS-4 e SS-5.

2002 - O Governo português recusa a atracagem do petroleiro Prestige, num porto nacional e proíbe a entrada do navio em águas portuguesas.

2015 - Vários polícias ficam feridos num tiroteio num subúrbio no norte de Paris, durante uma operação relacionada com os atentados, de dia 13, na capital francesa que causaram a morte a 129 pessoas.

2019 - Começa o julgamento do processo do ataque à Academia de Alcochete, com 44 arguidos, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

2024 - Morre, com 95 anos, Charles Dumont, cantor e compositor francês, com o letrista Michel Vaucaire assina "Non, Je Ne Regrette Rien", cantada por Edith Piaf (1915-1963).

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, recebe o futebolista português Cristiano Ronaldo no Salão Oval da Casa Branca, que desde a sua chegada à Arábia Saudita, em 2023, tem assumido um papel de promoção do país e o encontro com o Presidente norte-americano coincide com a primeira visita de Mohammad bin Salman a Washington em sete anos

Pensamento do dia