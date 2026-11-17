A Câmara Municipal do Porto Moniz pretende avançar com um projecto de reabilitação das antigas veredas do Calhau das Achadas da Cruz, utilizadas durante décadas pelas populações locais para aceder aos terrenos de cultivo e que, actualmente, constituem também percursos procurados pelos visitantes daquela fajã.

A intervenção prevê ainda a criação de zonas de abrigo, a instalação de novos pontos de interesse e a construção de miradouros, com o objectivo de valorizar o património natural e cultural daquela localidade e reforçar a sua atractividade turística.

O projecto foi apresentado, esta terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, durante a III Missão de Cooperação Transnacional do Projecto Bioecotur, que decorre entre 16 e 18 de Novembro, na ilha de Santiago, em Cabo Verde.

O autarca foi responsável pela abertura do seminário realizado no município de São Miguel, onde os diferentes parceiros apresentaram as iniciativas que pretendem desenvolver nos respectivos territórios.

Em representação dos participantes da Região Autónoma da Madeira, Olavo Câmara destacou a importância da cooperação entre os municípios, considerando que estes projectos representam uma oportunidade para valorizar não apenas os territórios, mas também o património, a identidade e as tradições das diferentes regiões da Macaronésia.

A missão reúne representantes de municípios e entidades parceiras da Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, Gana e Mauritânia, promovendo a troca de experiências e a partilha de boas práticas relacionadas com a valorização ambiental e o desenvolvimento sustentável.

O programa inclui ainda visitas técnicas a locais de interesse ambiental na ilha de Santiago, com particular destaque para o projecto desenvolvido pelo município anfitrião, São Miguel, permitindo aos participantes conhecer as soluções implementadas naquele território.

Além da Câmara Municipal do Porto Moniz, a Região está representada pelo Município de Câmara de Lobos e pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

A III Missão de Cooperação Transnacional do Projecto Bioecotur prolonga-se até amanhã, 18 de Novembro, com novas actividades e momentos de partilha entre os parceiros envolvidos.