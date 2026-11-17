Oito municípios da Madeira arrecadaram 21 milhões de euros em 2025 graças à taxa turística. O Funchal concentrou quase dois terços deste montante, com 14 milhões, e foi a autarquia portuguesa onde a taxa mais pesou nas receitas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Novembro.

A manchete destaca ainda os 3.800 euros mensais gerados pelo Miradouro do Guindaste, em Santana, a falta de data para o arranque do shuttle para a Ponta de São Lourenço e o crescimento de 4% na oferta de lugares no Aeroporto.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para ‘Horários’ cortam 45% das viagens aos domingos. Análise revela menos 1.109 trajectos do que num dia útil. Oito carreiras deixam de circular e quase três em cada dez paragens servidas têm o último autocarro antes das 21 horas.

Saiba também que "Governo entrega gestão de lar por 20 anos". Estabelecimento Santa Teresinha, nos Canhas, será gerido por uma instituição do sector social.

Nos Casos do Dia destaque para "Motociclista foge à PSP". Jovem de 24 anos desobedeceu a ordem de paragem no Caniço. Perseguição foi filmada e partilhada nas redes sociais. Condutora não foi detida.

E na entrevista desta terça-feira, "Gabriel Alves aponta falta de liderança na Selecção". Histórico comentador desportivo enaltece o legado de Cristiano Ronaldo, mas defende que Portugal precisa de encontrar novos líderes dentro de campo.

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