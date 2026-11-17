O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, para esta terça-feira, 17 de Novembro, na Madeira. A precipitação será menos provável a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, do quadrante Oeste. Está também prevista uma pequena subida da temperatura, que deverá variar entre 20 e 26 graus no Funchal e entre 19 e 24 graus no Porto Santo.

Na Região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento será geralmente fraco, inferior a 20 km/h, de Oeste/Sudoeste.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na Costa Sul as ondas serão de Oeste/Sudoeste, com um a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus.