O deputado Francisco Gomes defendeu que "a imigração islâmica representa uma ameaça directa à cultura, à identidade e à civilização portuguesa, exigindo uma revisão das políticas nacionais de imigração". O parlamentar sustenta que "existem diferenças sociais e religiosas profundas entre Portugal e o islamismo, acusando o governo de ignorar os riscos associados à entrada de movimentos extremistas no país".

Francisco Gomes denunciou "práticas que considera abomináveis, apontando a subjugação da mulher, a pedofilia, o casamento infantil, o desmembramento humano, a escravatura laboral, a escravatura sexual, a degola de animais, a mentira e a guerra santa como exemplos de comportamentos" que, na sua opinião, "caracterizam o islamismo e não podem ser aceites em Portugal".

A subjugação da mulher, a pedofilia, o casamento infantil, o desmembramento humano, a escravatura laboral, a escravatura sexual, a degola de animais, a mentira e a guerra santa são sinónimo do Islão, são a essência do Islão – e nós não poderemos, nem devemos, nem queremos aceitar essa selvajaria em Portugal". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Em nota à imprensa, o deputado considera que "Portugal tem o dever de combater a entrada de indivíduos provenientes de países islâmicos, em especial aqueles onde existe comprovada presença de movimentos radicais islâmicos, tais como Paquistão, Afeganistão e Bangladesh".

Francisco Gomes defendeu igualmente "uma revisão das leis aplicáveis à imigração para que seja possível a deportação imediata de cidadãos estrangeiros que tenham entrado ilegalmente no país, tenham cometido crimes, não tenham meios comprovados de subsistência ou tenham ligações a grupos ou movimentos terroristas".

A remigração é a única política que este país pode ter relativamente a quem entrou de forma ilegal, está ilegal e veio para cá cometer crimes ou viver à custa dos portugueses. Não pode haver meias medidas. Essa gente tem toda de ser posta no olho da rua". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar concluiu acusando os sucessivos governos "de falta de determinação no controlo da imigração e no combate ao radicalismo religioso, defendendo que a preservação da identidade nacional deve constituir uma prioridade política".

"Portugal está a pagar o preço de décadas de cobardia política perante o radicalismo religioso e a imigração descontrolada. Não podemos aceitar que o medo da polémica nos impeça de defender a nossa história, a nossa cultura e a nossa civilização. Portugal tem o dever de continuar a ser Portugal", concluiu.