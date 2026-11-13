Juan Mata criou projecto que quer dar 'voz' aos adeptos no futebol

O ex-jogador espanhol Juan Mata criou um projeto que pretende debater tópicos relevantes sobre o futuro do futebol e dar voz a todos os adeptos, que não têm hoje uma palavra a dizer nas decisões tomadas.

"Joguei futebol profissional durante 20 anos e sempre me perguntavam como o futuro do futebol devia ser. Estamos agora a criar este projeto novo, está a dar os primeiros passos. Está na altura certa de criar uma plataforma que se torne numa oportunidade de debater tópicos interessantes do futebol. Poderá ser muito relevante. As decisões do futebol devem ser para qualquer um", vincou Juan Mata.

Num dos últimos painéis do palco principal da cimeira tecnológica Web Summit, ontem, em Lisboa, Juan Mata apresentou a 'Unleash Football' e desafiou os presentes no recinto a responder a algumas questões de futebol, por meio de aplicação móvel.

Nove em cada 10 inquiridos admitiu não ter possibilidade de tomar decisões com impacto no meio futebolístico, embora 97% estejam disponíveis para poder agir.

Já sobre os temas mais relevantes, 98% considerou necessário terminar, de forma urgente, com o racismo na modalidade, com 88% a entender que é preciso priorizar a base antes das elites e 83% quer aumentar o investimento no feminino.

A Web Summit, que decorreu no Parque das Nações, em Lisboa, arrancou na segunda-feira e terminou ontem, sendo considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo.

A primeira edição na capital portuguesa realizou-se em 2016 e o evento está garantido até 2028.