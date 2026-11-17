Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 07h20 desta terça-feira, para a queda de um muro no cruzamento do Caminho da Portada de Santo António com o Caminho da Lombada, na freguesia do Monte.

A derrocada fez com que a parede caísse sobre a faixa de rodagem, obstruindo a circulação rodoviária.

No local estiveram dois elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por uma viatura ligeira, que procederam à sinalização da ocorrência.

Foi também accionado o Serviço Municipal de Protecção Civil, que ficou responsável por providenciar os meios necessários à remoção dos destroços e à desobstrução da estrada.