Novos vídeos e fotos de Olavo Câmara espelham destruição no Porto Moniz
O presidente da autarquia tem estado muito activo nas redes sociais
A idílica praia do Seixal também foi fustigada
O presidente da Câmara do Porto Moniz acaba de fazer um novo balanço:
Diz que está reaberta ao trânsito a Via Expresso São Vicente – Porto Moniz . Todas as estradas municipais estão transitáveis.
A Estrada Regional de acesso ao Paul da Serra permanece intransitável entre a Feira do Gado e o Caminho do Covão. O acesso à foz da Ribeira da Janela e ao Parque de Campismo está encerrado, sem previsão de reabertura.
Já o abastecimento de água na freguesia do Porto Moniz encontra-se condicionado. Estão em curso os trabalhos de reposição das captações e das linhas de abastecimento.
Relembra que a Câmara Municipal reabre a partir das 13 horas e que as equipas continuam no terreno.
Veja as fotos e os vídeos publicadas nas histórias do Instagram do autarca
Mau tempo deixa estradas intransitáveis no Porto Moniz
Estrada municipal de acesso ao Parque de Campismo cedeu