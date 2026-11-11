Novos vídeos e fotos de Olavo Câmara espelham destruição no Porto Moniz

O presidente da Câmara do Porto Moniz acaba de fazer um novo balanço:

Diz que está reaberta ao trânsito a Via Expresso São Vicente – Porto Moniz . Todas as estradas municipais estão transitáveis.

A Estrada Regional de acesso ao Paul da Serra permanece intransitável entre a Feira do Gado e o Caminho do Covão. O acesso à foz da Ribeira da Janela e ao Parque de Campismo está encerrado, sem previsão de reabertura.

Já o abastecimento de água na freguesia do Porto Moniz encontra-se condicionado. Estão em curso os trabalhos de reposição das captações e das linhas de abastecimento.

Relembra que a Câmara Municipal reabre a partir das 13 horas e que as equipas continuam no terreno.

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