'Apadrinhe Este Natal' quer chegar a 150 crianças e jovens do concelho de Santa Cruz

A 9.ª edição da iniciativa 'Apadrinhe este Natal' está lançada. Trata-se de um projecto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Cruz e da Loja Solidária do Caniço, que pretende desafiar a comunidade a fazer parte de uma corrente de solidariedade que chega a largas dezenas de crianças e jovens.

Este ano, o objectivo é conseguir alcançar 150 crianças e jovens do concelho. Quanto à participação, é simples e anónima. Cada padrinho ou madrinha recebe um código, acompanhado da indicação da idade, sexo e dos gostos e interesses da criança ou jovem que vai apadrinhar, permitindo escolher uma prenda adequada e pensada especialmente para si.

Os presentes deverão ser identificados com o respectivo código e entregues até ao dia 7 de Dezembro, na CPCJ de Santa Cruz ou em qualquer uma das cinco Juntas de Freguesia do concelho. Os interessados em participar devem obter informações junto da CPCJ de Santa Cruz através dos números 291 520 117 ou 910 235 443.

As crianças e os jovens abrangidos por esta iniciativa são acompanhados pela CPCJ de Santa Cruz, "que conhece de perto a importância de criar oportunidades para que todos possam viver esta época com alegria e esperança". "Mais do que uma prenda, queremos que cada um sinta que alguém se lembrou de si, que se importa e que não está esquecido. Importa continuar a estar presente, apoiar as famílias e garantir que nenhuma criança se sinta esquecida", indicam as responsáveis pela iniciativa.

"Para algumas famílias, as dificuldades económicas significam que esta poderá ser uma das poucas oportunidades de proporcionar aos filhos uma prenda nesta época. Para algumas crianças e jovens, receber um presente escolhido a pensar nos seus gostos e interesses poderá representar um dos poucos momentos em que conseguem sentir a alegria, a expectativa e a magia do Natal que tantas outras crianças vivem como algo natural e garantido", apontam.