Via Expresso encerrada entre São Vicente e Porto Moniz

A Via Expresso que liga São Vicente ao Porto Moniz encontra-se encerrada ao trânsito devido à queda de pedras.

As equipas da concessionária - responsáveis pela manutenção e segurança desta via - já estão no local e vão avançar com os trabalhos de remoção das pedras que impedem a circulação.

O objectivo é restabelecer as ligações rodoviárias assim que estiverem reunidas as condições de segurança.

Para já, não foi indicada uma previsão para a reabertura da estrada.