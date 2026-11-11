Centros de saúde do Porto Moniz, Serra de Água, Monte e Machico retomam funcionamento a partir das 12h00

O SESARAM informa que os centros de saúde do Porto Moniz, Serra de Água, Monte e Machico retomam o seu funcionamento a partir das 12h00 de hoje, na sequência de constrangimentos causados pelas condições meteorológicas adversas que condicionaram o acesso a estas unidades.

Segundo nota à imprensa, "foram desencadeados de imediato todos os procedimentos necessários para assegurar a retoma da actividade e minimizar o impacto desta situação no atendimento dos utentes".

O SESARAM "agradece a compreensão da população e lamenta os eventuais transtornos causados".