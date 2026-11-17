Sara Madalena promete apresentar queixa-crime contra Hugo Nunes
Hugo Nunes (CH), antes de responder ao JPP e ao deputado independente, acusou Sara Madalena de ser bengala do PSD, e de, por regra, estar calada. Disse a Sara Madalena que faltou à sessão dos 50 anos da ALM, não porque estava doente, mas de férias.
À deputada do JPP disse não haver aumento de despesa e, a Miguel Castro, que o número de técnicos sãoos definidos pelos técnicos e insinuou que Miguel Castro usa o GPT para as suas intervenções.
Sara Madalena (CDS) disse usar a inteligência orgânica e não artificial e disse que vai apresentar queixa-crime por difamação a Hugo Nunes. Relevou a intervenção do próprio Hugo Nunes, sugerindo que as suas palavras são da autoria de outra pessoa.
Victor Freitas disse que seriam de Francisco Gomes.
Mais tarde, Miguel Castro voltou à palavra para dizer que faltam respostas, por parte do CH. Responde à questão do GPT, dizendo que só responde a quem faz as perguntas certas: “Quem faz perguntas bacocas recebe respostas ocas”. Acusou Hugo Nunes de ir para a porta das instituições fazer TikTok, mas não entra para as conhecer e é desmentido pelas instituições.