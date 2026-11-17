Mulher ferida em saída de estrada entre a Camacha e o Santo da Serra
Despiste na ER110 mobilizou duas corporações de bombeiros
Uma mulher ficou ferida, esta manhã, na sequência de um despiste com saída de estrada na ER110, entre a Camacha e o Santo da Serra.
O alerta foi dado cerca das 11h00, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizado cinco operacionais e uma viatura para o local.
Também os Bombeiros Voluntários Madeirenses participaram na operação, com uma ambulância e dois operacionais.
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