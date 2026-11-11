Mau tempo deixa estradas intransitáveis no Porto Moniz

A passagem da depressão Charles pelo Porto Moniz também provocou várias ocorrências durante a madrugada, deixando estradas intransitáveis e causando danos em diferentes pontos do concelho.

O presidente da Câmara Municipal, Olavo Câmara, descreveu a madrugada como uma "noite longa e marcada por várias ocorrências", garantindo que os serviços municipais já se encontram no terreno a trabalhar para restabelecer a normalidade.

Estamos no terreno a trabalhar para repor a normalidade o mais rapidamente possível, procedendo à desobstrução e limpeza das vias afectadas Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

Entre os danos mais significativos registados até ao momento, Olavo Câmara destacou os estragos na estrada municipal de acesso ao Parque de Campismo, que cedeu, conforme mostram as imagens partilhadas pelo próprio.

A circulação rodoviária continua também condicionada em importantes ligações do concelho. A Via Expresso mantém-se encerrada ao trânsito, enquanto a estrada regional de acesso ao Paul da Serra, junto à Feita do Gado, se encontra intransitável.

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Além dos constrangimentos na rede viária, o presidente da autarquia alertou para a possibilidade de falhas no abastecimento de água durante esta quarta-feira. "Ao longo do dia de hoje, poderão verificar-se constrangimentos no abastecimento de água na freguesia do Porto Moniz", informou.

Perante os efeitos do mau tempo, Olavo Câmara apelou à população para evitar deslocações desnecessárias e respeitar as orientações das autoridades. "Juntos, vamos ultrapassar esta situação", concluiu.