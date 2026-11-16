AIDA Cruises assinalou 30 anos de ligação à Madeira

A AIDA Cruises assinalou na semana passada, 30 anos de ligação à Madeira, com um encontro a bordo do AIDAprima, no Porto do Funchal.

A iniciativa, enquadrada no programa da companhia '30 Years of Strong Partnership – Destination Dialogue: Shaping the Future Together', reuniu além da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), tutelada pela Secretaria Regional da Economia, a Câmara Municipal do Funchal, os agentes da companhia e agentes de turismo, com o objectivo de celebrar o percurso conjunto e debater os desafios e as oportunidades do turismo de cruzeiros.

“A AIDA Cruises é um parceiro importante para o Porto do Funchal e para a Madeira, com uma ligação que se mantém há três décadas e que tem contribuído para o desenvolvimento e a consolidação do turismo de cruzeiros na Região”, destacou a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, considerando que as três décadas de ligação da companhia à Madeira representam o reconhecimento de uma parceria importante para o desenvolvimento do turismo de cruzeiros na Região.

Esta relação, continuou a responsável pelos Portos da Madeira, assenta na confiança, na cooperação e no trabalho conjunto. “Valores que continuam a ser fundamentais para enfrentarmos os desafios do setor e construirmos um futuro sustentável para o turismo de cruzeiros.”, sublinhou.

“Esta iniciativa foi da maior importância, servindo não só para celebrar o percurso da AIDA na Madeira, mas também uma oportunidade para reforçar os laços institucionais, através da partilha de informação e de uma estratégia conjunta para o desenvolvimento da indústria dos cruzeiros”, valorizou Paula Cabaço, realçando o “enorme compromisso” do Governo Regional da Madeira com os cruzeiros.

“Há 30 anos que a AIDA e a Madeira mantêm uma relação de proximidade e confiança. Estamos sinceramente gratos aos nossos parceiros e à população da Madeira pela abertura, hospitalidade e confiança que têm demonstrado à AIDA e aos nossos passageiros ao longo destes anos. A Madeira tornou-se um destino muito especial para a AIDA e valorizamos verdadeiramente esta relação de longa data. Olhando para o futuro, queremos continuar a manter um diálogo próximo, ouvir as perspetivas e prioridades da Madeira e trabalhar em conjunto para criar valor duradouro, tanto para os nossos passageiros como para o destino. Esperamos dar continuidade a esta parceria especial por muitos mais anos”, afirmou Steffi Heinicke, Senior Vice President Guest Experience & OBR at AIDA Cruises.

A ligação da companhia alemã à Madeira começou no Inverno de 1996. Desde então, a Região tem assumido um papel importante nos itinerários da AIDA Cruises, tornando-se um dos destinos de referência da sua operação. Ao longo de quase três décadas, esta relação contribuiu para o crescimento do turismo de cruzeiros e para a afirmação da Madeira enquanto destino internacional.

No ano passado, por exemplo, os navios da AIDA Cruises realizaram 40 escalas na Madeira e foram responsáveis por um movimento de 164.794 passageiros. Mais de 23% do volume total de passageiros que passaram pelo Terminal de Cruzeiros do Porto do Funchal.

De acordo com nota à imprensa, a parceria tem sido construída com o envolvimento de várias entidades, como a Câmara Municipal do Funchal, que esteve presente através do vice-presidente Carlos Rodrigues, organismos de turismo, autoridades e agentes do sector. Para além da atividade portuária e turística, esta colaboração tem também uma dimensão ambiental, como demonstra a iniciativa de plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal, desenvolvida no âmbito da parceria do Porto do Funchal com a CLIA – Cruise Lines International Association.