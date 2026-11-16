Funchal regista maior subida anual dos preços dos quartos para arrendar

Arrendar um quarto no Funchal está 22% mais caro do que há um ano. A capital madeirense registou a maior subida homóloga entre as 20 cidades analisadas pelo idealista, no terceiro trimestre de 2026, e ocupa agora o segundo lugar entre as localidades mais caras para arrendar um quarto, com um preço mediano de 540 euros por mês. Os dados mais recentes foram divulgados hoje pelo portal imobiliário.

A evolução contrasta com a variação trimestral. Entre Julho e Setembro, os preços no Funchal recuaram 5%, uma das seis descidas registadas no período. Ainda assim, na comparação com o terceiro trimestre de 2025, a subida de 22% coloca a cidade muito acima da média nacional, que foi de 8%.

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar um quarto, com uma renda mediana de 602 euros mensais, apesar de ter registado uma subida anual de apenas 1%. Depois do Funchal surgem o Porto, com 479 euros, Ponta Delgada, com 444 euros, e Faro, com 421 euros.

Funchal entre as maiores valorizações

A subida registada na Madeira supera a de todas as restantes cidades analisadas. Coimbra apresenta a segunda maior valorização anual, de 18%, seguindo-se Vila Real, com 16%, Beja, com 12%, e Santarém, com 10%.

No Porto, os preços aumentaram 8%, enquanto em Bragança cresceram 9%. A Guarda registou uma subida de 6%. Viseu, Braga e Ponta Delgada tiveram aumentos de 5%, Faro e Setúbal de 3%, e Évora e Leiria de 2%.

Em sentido contrário, os preços desceram em Viana do Castelo, com uma quebra de 15%, e em Aveiro, onde recuaram 1%. Em Castelo Branco e Portalegre mantiveram-se estáveis.

Quartos no Funchal custam 540 euros

Além de apresentar a maior subida anual, o Funchal é a segunda cidade mais cara do País para arrendar quarto. O preço mediano de 540 euros mensais fica apenas abaixo dos 602 euros de Lisboa e supera os valores praticados no Porto e nas restantes cidades analisadas.

No extremo oposto, Bragança continua a ser a cidade mais económica, com uma renda mediana de 220 euros por mês, seguida da Guarda, com 224 euros. Castelo Branco e Portalegre apresentam valores de 250 euros.

Subida nacional de 5% num trimestre

Na comparação com o trimestre anterior, os preços dos quartos aumentaram 5% a nível nacional. A subida foi observada em 11 dos 20 municípios analisados, enquanto três mantiveram os valores estáveis.

A Guarda liderou as valorizações trimestrais, com 12%, seguida de Beja, com 11%, e Lisboa, com 6%. Bragança aumentou 5% e Portalegre 4%. Coimbra registou uma subida de 3%, Santarém de 2%, enquanto Porto, Setúbal, Viseu e Ponta Delgada cresceram 1%.

O Funchal apresentou uma descida trimestral de 5%, tal como Évora. A maior quebra ocorreu em Viana do Castelo, onde os preços recuaram 20%. Faro registou uma redução de 3%, Vila Real de 2% e Aveiro de 1%. Braga, Castelo Branco e Leiria não tiveram alterações.

Arrendamento de quartos para além dos estudantes

O idealista salienta que o arrendamento de quartos deixou de ser uma opção exclusivamente associada aos estudantes. A subida dos custos da habitação nas grandes cidades leva também jovens em início de carreira, pessoas solteiras ou separadas a recorrerem à partilha de casa como alternativa para suportar as despesas e alcançar maior independência.

A análise considera apenas cidades com uma base estável de dados na plataforma durante o período em estudo e um mínimo de 30 anúncios.