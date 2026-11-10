PCP propõe ligação marítima regular de passageiros entre a Madeira e o continente

O PCP apresentou, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, uma proposta para que o Governo da República garanta, durante o próximo ano, uma linha marítima regular de transporte de passageiros entre a Madeira e o continente.

Para o partido, assegurar esta ligação é uma responsabilidade do Estado, que, segundo a Constituição, deve corrigir as desigualdades decorrentes da insularidade e da ultraperiferia. O PCP considera “inconcebível” que, em pleno século XXI, a Madeira continue sem um serviço deste tipo, e defende que a medida reforçaria a coesão territorial e a igualdade de direitos entre todos os portugueses.

Os comunistas apelam agora aos restantes partidos com assento na Assembleia da República para que votem favoravelmente a proposta, “passando das palavras aos actos”.