Escola Nacional de Bombeiros com dificuldades financeiras para pagar formação

A Escola Nacional de Bombeiros está com dificuldades para pagar aos formadores externos a formação dada a bombeiros e outros agentes da proteção civil, que este ano aumentou cerca de 20% e já ultrapassou os 900 mil euros.

Numa carta enviada aos formardes externos, a que a agência Lusa teve acesso, a Escola Nacional de Bombeiros (ENB) diz que este ano assegurou um volume de formação superior ao que estava previsto, o que gerou um "acréscimo relevante" nos custos, admitindo "limitações temporárias de disponibilidade orçamental" que podem atrasar os pagamentos.

Na missiva, a ENB garante que os valores em dívida serão integralmente liquidados e diz que está a "desenvolver diligências" junto das entidades competentes para conseguir os recursos necessários para poder normalizar a situação.

Questionada pela Lusa, a ENB reconhece o aumento de custos e os atrasos, explicando que, este ano, o numero de formandos aumentou 13% - de 17.836 para 20.540 -- e os custos subiram 20%.

Na resposta, a instituição diz ainda que já pagou este ano 710.000 euros aos formadores externos, estando por pagar 175.000 euros, valor que inclui a formação agendada até final do ano.

"Estamos a desenvolver todos os esforços para que os pagamentos sejam feitos o mais breve possível", escreve a ENB, acrescentando: "os pagamentos serão concretizados após conclusão dos procedimentos e das autorizações necessárias, no quadro da normal execução do Orçamento do Estado".

Esse ano, a formação dos bombeiros sofreu uma restruturação, pois a formação inicial de Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT) e Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS), que era garantida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi transferida para entidades externas, como a ENB.

Também este ano, a ENB promoveu iniciativas inéditas para realizar cursos de TAS em várias cidades em simultâneo, para reforçar o sistema de emergência.