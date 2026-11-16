Homem ferido após sofrer queda de camião

Um homem, com cerca de 59 anos, foi vítima de uma queda esta manhã, alegadamente tendo escorregado ao subir para um camião nos armazéns da Cancela.

A chamada de emergência aconteceu pouco depois das 7h00, tendo sido mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

No local, a vítima apresentava um ferimento no couro cabeludo, tendo sido assistido e imobilizado antes de ser transportado para o Hospital para posteriores exames.