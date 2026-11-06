Mulher de 63 anos ferida na cabeça após queda no Funchal
Vítima foi transportada às urgências do hospital
Uma mulher, de 63 anos, ficou ferida na sequência de uma queda na via pública, ocorrida pelas 10h50, na Rua da Moraria, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância e dois elementos para prestar assistência à vítima, que apresentava um ferimento sangrante na cabeça. Após os primeiros cuidados, foi transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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