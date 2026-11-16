Férias 2027

Para as suas férias de 2027 a Intertours sugere-lhe 3 viagens extraordinárias pela América do Sul.

Está na hora de descobrir paisagens de cortar a respiração, cidades cheias de história, culturas apaixonantes e alguns dos cenários naturais mais impressionantes do mundo!

De dezembro de 2026 a maio de 2027, embarque numa viagem de 10 dias e escolha a aventura que mais combina consigo!

Uruguai e Argentina

Partidas: Dezembro 2026 a Maio 2027 – 10 dias

Preço: desde 2 599€

Destaques: Montevideu, Colónia do Sacramento, Buenos Aires

O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes privados de chegada/partida, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 1 degustação de vinhos e 1 almoço em Bouza, 1 jantar tradicional argentino com bebidas selecionadas, trajeto Colónia de Sacramento / Buenos Aires em ferry “Buquebus” classe turística, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Patagónia Clássica

Partidas: Dezembro 2026 a Maio 2027 – 10 dias

Preço: desde 2 920€

Destaques: Buenos Aires, Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego, Navegação pelo Canal Beagle, Calafate, Glaciar Perito Moreno

O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes de chegada/partida, 1º transfer de chegada a Buenos Aires com guia-assistente, assistência por representantes locais, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 1 jantar tradicional argentino com bebidas selecionadas, entradas nos parques nacionais, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Vulcões e Glaciares

Partidas: Dezembro 2026 a Maio 2027 – 10 dias

Preço: desde 2 945€

Destaques: Santiago, Puerto Varas, Vulcão Osorno, P.N.Vicente Perez Rosales, Saltos do Petrohue, Puerto Natales, Torres del Paine

O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes de chegada/partida, com guia-assistente, assistência por representantes locais, 8 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 2 refeições, entradas nos parques nacionais, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem

Os programas acima não incluem voo de/para o Funchal, despesa de reserva, taxas turísticas, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui.

Funchal

Largo do Phelps, 18 — 291 208 920

Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900

Camacha

Camacha Shopping, Loja 9 — 291 923 880

E-mail: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock | @Unsplash