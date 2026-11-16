Férias 2027
Argentina e o Chile - Entre tango e cordilheiras
Para as suas férias de 2027 a Intertours sugere-lhe 3 viagens extraordinárias pela América do Sul.
Está na hora de descobrir paisagens de cortar a respiração, cidades cheias de história, culturas apaixonantes e alguns dos cenários naturais mais impressionantes do mundo!
De dezembro de 2026 a maio de 2027, embarque numa viagem de 10 dias e escolha a aventura que mais combina consigo!
Uruguai e Argentina
Partidas: Dezembro 2026 a Maio 2027 – 10 dias
Preço: desde 2 599€
Destaques: Montevideu, Colónia do Sacramento, Buenos Aires
O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes privados de chegada/partida, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 1 degustação de vinhos e 1 almoço em Bouza, 1 jantar tradicional argentino com bebidas selecionadas, trajeto Colónia de Sacramento / Buenos Aires em ferry “Buquebus” classe turística, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem
Patagónia Clássica
Partidas: Dezembro 2026 a Maio 2027 – 10 dias
Preço: desde 2 920€
Destaques: Buenos Aires, Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego, Navegação pelo Canal Beagle, Calafate, Glaciar Perito Moreno
O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes de chegada/partida, 1º transfer de chegada a Buenos Aires com guia-assistente, assistência por representantes locais, 7 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 1 jantar tradicional argentino com bebidas selecionadas, entradas nos parques nacionais, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem
Vulcões e Glaciares
Partidas: Dezembro 2026 a Maio 2027 – 10 dias
Preço: desde 2 945€
Destaques: Santiago, Puerto Varas, Vulcão Osorno, P.N.Vicente Perez Rosales, Saltos do Petrohue, Puerto Natales, Torres del Paine
O que inclui: voo de/para Lisboa, transferes de chegada/partida, com guia-assistente, assistência por representantes locais, 8 noites de estadia com pequeno-almoço, visitas com guias locais em língua espanhola, 2 refeições, entradas nos parques nacionais, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e Seguro de viagem
Os programas acima não incluem voo de/para o Funchal, despesa de reserva, taxas turísticas, despesas de carácter pessoal e serviços não mencionados como incluídos.
Tanto o preço como a disponibilidade destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
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