Homem ferido após queda junto ao Oudinot

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, pelas 10 horas, para socorrer um homem de 30 anos que sofreu uma queda na via pública, junto ao edifício Oudinot, nas imediações do Mercado dos Lavradores, no Funchal.

A vítima apresentava uma hemorragia, na sequência de dois golpes na testa, tendo sido assistida no local e transportada para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A operação envolveu quatro bombeiros e duas viaturas: uma ambulância e um veículo de apoio, este último também utilizado para proceder à lavagem do passeio, onde tinha ficado sangue.