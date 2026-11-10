ADN exige resultados ao Governo após queda de 8,8% nas exportações da Madeira

A Madeira registou uma quebra de 8,8% nas exportações de bens para o estrangeiro e um aumento de 23,1% nas importações, entre Janeiro e Setembro de 2026. Perante estes dados, divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o ADN Madeira defende que o Governo Regional deve apresentar resultados concretos das políticas económicas e avaliar a eficácia dos apoios concedidos às empresas.

Em nota à imprensa, diz que nos primeiros nove meses do ano, as exportações de bens totalizaram 365,4 milhões de euros, enquant o as importações atingiram 311,1 milhões. O saldo comercial positivo caiu de 147,7 milhões para 54,3 milhões de euros, com a taxa de cobertura das importações pelas exportações a recuar de 158,4% para 117,4%.

A proposta do partido passa por exigir, durante a discussão do Orçamento Regional para 2027, um balanço dos apoios à internacionalização das empresas e a definição de medidas concretas para reforçar a capacidade produtiva e exportadora da Região.

"Anunciar milhões em apoios às empresas não é suficiente. É preciso saber que resultados estão a produzir e que oportunidades estão a criar para os madeirenses", afirma Maíza Fernandes.

O ADN considera que a evolução dos indicadores exige uma análise aprofundada das fragilidades da estrutura económica regional. Recorda, contudo, que em 2025 as exportações anuais de bens tinham atingido um máximo histórico.

O partido destaca ainda que, segundo os dados definitivos de 2025, as empresas licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira representaram 71,7% das exportações de bens declaradas por empresas sediadas na Região. Defende, por isso, que é importante conhecer melhor os mercados de destino e avaliar a capacidade destas atividades para gerar produção, emprego e rendimento no território madeirense.

A nota sublinha que os dados da DREM dizem respeito às transações de bens com o estrangeiro, não incluindo o comércio com o continente português nem as exportações de serviços, como o turismo. Assim, considera que os números não permitem concluir que toda a economia regional esteja a exportar ou a produzir menos, mas representam um sinal de vulnerabilidade que não deve ser ignorado.

O ADN aponta também o concurso de um milhão de euros lançado pelo Madeira 2030, em abril de 2026, para apoiar a internacionalização das pequenas e médias empresas. Considera importante conhecer quantas empresas concorreram, quantas candidaturas foram aprovadas, que investimentos serão realizados e quais os resultados esperados.

Para o partido, a Madeira deve aproveitar melhor a sua localização atlântica e o estatuto de Região Ultraperiférica da União Europeia, apoiando empresas na conquista de novos mercados, na valorização dos produtos regionais e na inovação, com impacto na criação de emprego e de melhores salários.

A proposta defende ainda que as micro e pequenas empresas, incluindo as do Porto Santo, tenham condições para enfrentar os custos acrescidos do transporte, da distância e da reduzida dimensão dos mercados.

O ADN considera que o Orçamento Regional para 2027 deve incluir objectivos claros para a internacionalização, indicadores de execução dos apoios existentes e uma avaliação dos resultados alcançados.

"A Madeira precisa de uma economia que não dependa apenas dos sucessos do passado, mas que tenha capacidade para construir o futuro", refere a nota, que defende "menos anúncios sem avaliação e mais resultados que os cidadãos possam verificar".