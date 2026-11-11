Homem desaparecido após ribeiro transbordar em São Roque

Um homem encontra-se desaparecido na sequência do transbordo de um ribeiro no Caminho da Igreja Velha, na freguesia de São Roque, no Funchal, devido à chuva intensa associada à passagem da depressão Charles pela Madeira.

Segundo o DIÁRIO apurou, o homem encontrava-se numa garagem quando o ribeiro transbordou, provocando uma inundação na zona. Para já, desconhecem-se mais pormenores da ocorrência.

Sabe-se apenas que a força da água deixou o Caminho da Igreja Velha intransitável, numa altura em que a precipitação intensa continua a provocar constrangimentos em vários pontos da Região.