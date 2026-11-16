1. Tenho da palavra “Senhor” uma ideia que fica muito acima da banalidade dos títulos, das fórmulas de tratamento e das conveniências sociais. Não é uma palavra que use de ânimo leve. Para mim, chamar alguém de Senhor é talvez o maior elogio que lhe posso fazer. Doutores há muitos, alguns até sem o serem. Excelências distribuem-se com a facilidade própria dos países que gostam mais de títulos do que de mérito. Senhores, porém, há poucos.

E não, não somos todos Senhores. Nem Senhoras, para cumprir a necessária e correcta igualdade entre os sexos. Somos todos iguais em dignidade e direitos, evidentemente, mas isso não significa que sejamos iguais no carácter, na educação, na integridade ou na forma como tratamos os outros. A dignidade humana é inerente à pessoa. A condição de Senhor conquista-se. Não consta no Cartão de Cidadão, não acompanha o saldo bancário, não se compra com um fato caro e muito menos se obtém por despacho.

Um Senhor é uma pessoa educada, mas não apenas alguém que conhece as regras da etiqueta. Há indivíduos que sabem escolher o garfo correcto, mas não sabem tratar correctamente quem lhes serve à mesa. Conhecem os vinhos, as marcas, os hotéis e as pessoas alegadamente importantes, mas desconhecem a delicadeza, a gratidão e o respeito. A boa educação não consiste em saber comportar-se diante dos poderosos. Consiste, sobretudo, na maneira como se trata quem não nos pode oferecer absolutamente nada em troca.

Ser Senhor é possuir nobreza de espírito, elegância de comportamento e integridade de carácter. É saber exercer autoridade sem humilhar, discordar sem insultar, vencer sem esmagar e perder sem se rebaixar. É cumprir a palavra dada quando já ninguém se lembra dela. É fazer o que está certo mesmo quando não há testemunhas, câmaras, aplausos ou qualquer vantagem à vista. A integridade começa precisamente quando termina a possibilidade de sermos recompensados.

Um Senhor não precisa de anunciar a sua condição. Nota-se. Está na serenidade com que fala, no cuidado com que ouve, na discrição com que ajuda e na firmeza com que recusa participar numa indignidade. Não confunde delicadeza com fraqueza, nem firmeza com brutalidade. Sabe que levantar a voz raramente aumenta a razão e que a verdadeira autoridade dispensa encenações. Quem precisa constantemente de exibir poder costuma ser apenas alguém assustado com a possibilidade de que os outros descubram que não o tem.

Conheço pessoas colocadas no topo da escala social que são verdadeiras bestas. Têm dinheiro, influência, cargos, automóveis, criados e uma colecção invejável de títulos, mas falta-lhes aquilo que nenhuma loja vende e nenhuma cerimónia concede. São importantes no papel e insignificantes no carácter. Entram numa sala à espera de serem reconhecidas, exigem deferência, tratam os subordinados como mobiliário e confundem medo com respeito. Podem ser tratadas por “Senhor” durante toda a vida, sem nunca terem sido verdadeiramente Senhores.

E conheço pessoas vindas de baixo, como se costuma dizer com aquela expressão simultaneamente social e geográfica, que são exemplos de uma grandeza rara. Gente sem fortuna, sem estudos superiores e sem qualquer nome de família para apresentar, mas que sabe receber, respeitar, partilhar e cumprir. Pessoas que possuem uma elegância natural que não aprenderam em colégios, uma generosidade que nunca estudaram nos livros e uma honra que não depende da fiscalização de ninguém. Podem ter pouco de seu, mas não ficam a dever carácter a ninguém.

A classe social pode explicar os hábitos, as oportunidades e até certas maneiras. Não determina a decência. A origem pode condicionar o caminho, mas não define a estatura moral de quem o percorre. Há palácios habitados por canalhas e casas humildes onde vive uma dignidade que faria corar muita gente de apelido composto. Talvez esta seja uma das verdades mais incómodas para os que passaram a vida a confundir posição com valor: subir na sociedade não significa, necessariamente, crescer como pessoa.

Os Senhores de hoje são os cavalheiros de antigamente. Não se trata de recuperar cartolas, bengalas, mesuras ou um mundo que, felizmente, desapareceu. Trata-se de manter um código moral baseado em cortesia, coragem, lealdade, contenção e respeito. Um cavalheiro não era, nem deveria ser, simplesmente um homem bem vestido. Era alguém que sabia que a força impõe deveres, que a palavra compromete e que a superioridade, quando existe, se demonstra pela forma como se protege, nunca pela maneira como se humilha.

Ser Senhor ou Senhora continua, portanto, uma ambição digna. Talvez até mais necessária num tempo em que a grosseria é confundida com autenticidade, a arrogância com liderança e a exibição com importância. Nunca tivemos tantas formas de parecer e tão poucas exigências para ser. Qualquer pessoa pode fabricar uma imagem respeitável. Construir um carácter respeitável dá bastante mais trabalho.

Por isso, quando chamo Senhor a alguém com plena consciência da palavra, não estou a cumprir uma formalidade. Estou a reconhecer uma qualidade moral. Estou a dizer que aquela pessoa merece confiança, consideração e respeito. Títulos recebem-se, compram-se, herdam-se ou distribuem-se. Ser Senhor é outra coisa. É uma distinção que não se pede, não se proclama nem se ostenta. Reconhece-se.

E, convenhamos, não é pouco.

PS: Não, não me considero um Senhor. Ainda me falta um bom bocado.

2. Reconheço a toda a gente o direito à sua opinião e disponho-me a discutir qualquer uma que tenha sido pensada, organizada, sustentada por alguma coisa além daquela voz interior que dá sempre razão ao proprietário, voz tão prestável, tão pontual, incapaz de lhe estragar uma manhã, mas convém esclarecer os mais sensíveis antes que comecem a fazer o inventário das ofensas: reconhecer-lhes esse direito não me obriga a levantar-me quando a opinião entra, a oferecer-lhe a melhor cadeira, a ficar muito quieto enquanto ela se instala entre nós com a solenidade dos móveis de família, aqueles móveis com caruncho a que ninguém pode tocar porque sempre estiveram ali e a família inteira se habituou a confundir a madeira podre com a dignidade dos antepassados. Se alguém apresenta um argumento, examino-o, procuro perceber o que o segura, de onde vem, para onde nos leva, e digo onde me parece falhar, partindo do princípio, talvez excessivamente optimista, de que a pessoa à minha frente aguenta uma pergunta sem se desfazer em direitos adquiridos e susceptibilidades, sem desviar os olhos do assunto para me mostrar a ferida que uma objecção lhe abriu no orgulho, veja o que me fez, veja como sofro, e de repente já estamos todos encarregados de lhe mudar o penso, enquanto a asneira permanece intacta sobre a mesa. Que raio de liberdade é esta de poder falar à vontade e exigir que os outros paguem a conversa com o seu silêncio, como se aceitar a existência de uma opinião implicasse a obrigação de lhe arranjar abrigo, sustento e protecção contra os inconvenientes da realidade. Uma ideia estruturada oferece precisamente os meios de a discutir, deixa ver os pressupostos, permite seguir o raciocínio, encontrar as contradições, perceber as consequências, sobretudo quando pretende governar a vida dos outros, altura em que o “é a minha opinião” começa a parecer-me uma maneira muito cómoda de abandonar a sala depois de partir a louça, deixando aos restantes o cuidado de recolher os cacos e a delicadeza suplementar de não fazer perguntas ao responsável. Pela minha parte, aceito a mesma exigência, contestem-me, mostrem-me o que ignorei, obriguem-me a olhar para o sítio onde tive a conveniência de passar depressa, provem-me que estou errado, que procurarei ter o decoro de responder e a inteligência de corrigir, mesmo que me custe, mesmo que haja naquele erro alguma coisa de mim a pedir que o conserve, porque conheço a tentação de proteger uma ideia apenas por ser nossa, de lhe compor a roupa, de lhe disfarçar o cheiro, de continuar a sentá-la à mesa quando já toda a gente percebeu que morreu; prefiro suportar o incómodo de a enterrar a passar o resto dos dias a servir-lhe o jantar. O que me vai faltando é paciência para estes fidalgos da susceptibilidade, tão desenvoltos a distribuir sentenças, tão ofendidos quando alguém lhes pede o raciocínio, entram numa discussão com o mundo inteiro debaixo do braço e acabam a pedir que lhes falemos mais baixo, que lhes respeitemos a sensibilidade, que tenhamos em conta o esforço, e a vontade que me dá de lhes perguntar quando tencionam ter em conta o esforço dos outros para os escutar. Prefiro a franqueza de uma conversa em que cada um responda pelo que defende, suporte o incómodo de ser contrariado e tenha a capacidade de permanecer no assunto, em vez de correr pela casa à procura de uma injustiça de que se queixar. É assim que respeito quem discorda de mim: ouço-o com atenção suficiente para lhe responder, reconheço-lhe capacidade suficiente para me explicar o que pensa, atribuo-lhe responsabilidade suficiente para lhe mostrar os erros, inclusive os mais embaraçosos, sem lhe embrulhar cada objecção numa declaração de afecto, porque já somos crescidos e talvez pudéssemos dispensar essa ama. A liberdade de opinião merece o trabalho de pensar e a coragem de responder; aquela sala em que cada um diz o que lhe apetece, recebe a sua pequena salva de palmas e regressa a casa satisfeito consigo mesmo vai ficando cada vez mais parecida com uma casa fechada há muitos anos, os mesmos móveis, o mesmo ar, todos muito respeitados, todos muito seguros, e a inteligência lá fora, a tocar à campainha, sem que ninguém se levante.