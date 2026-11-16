A tolerância a(d)os outros

Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Tolerância. Citando Voltaire: “O que é a tolerância? É o apanágio da humanidade.”

E como humanidade que somos, importa perceber quanto dos discursos sobre pluralismo, apelos ao respeito e declarações de boas intenções resiste ao confronto político e às desigualdades sociais e económicas.

Enquanto conceito, penso que estamos todos de acordo no que diz respeito ao papel fulcral da tolerância como um dos pilares da construção de uma sociedade mais coesa, pacífica e justa.

No entanto, quando chega à altura da sua aplicação no dia a dia das sociedades, economias e mesmo das pessoas, já não reúne tanta certeza e unanimidade.

Vejamos o debate público, em que um projeto, uma medida, uma ação, uma manifestação, podem ser considerados indispensáveis por uns e inaceitáveis por outros, mesmo quando existe acordo sobre o problema que pretende resolver.

Um exemplo, bastante atual, é a luta pelo direito à habitação, em que ninguém contesta o direito constitucional de reunião e manifestação, mas em que coexistem diferentes posicionamentos sobre a manifestação em causa.

Nada de novo. Estamos mais do que acostumados a que, na vida política, uma proposta ou reivindicação, antes de serem discutidas pelo seu conteúdo, corram o risco, bastante plausível, de serem julgadas pela origem partidária de quem as apresenta. Poupa-se tempo na análise, embora raramente se ganhe alguma coisa com isso.

Salários, impostos, habitação, apoios sociais ou investimento público são igualmente matérias que afetam diretamente a vida das pessoas e dificilmente admitem soluções capazes de satisfazer todos os interesses, pondo à prova a tolerância dos partidos e dos seus líderes, sem falar na nossa pouca tolerância, nem que seja num debate na mesa do café, com pessoas que pensem diferente de nós.

Discutir escolhas exige informação, conhecimento das limitações orçamentais e disponibilidade para avaliar resultados. Reduzir tudo a uma disputa entre partidos, fações ou ideologias pode resultar em bons momentos de confronto parlamentar, e não só, mas pouco esclarece sobre aquilo que realmente está em causa.

Em Portugal, e na Madeira, também temos de admitir, esta dificuldade acompanha boa parte da discussão política. Há propostas que recebem avaliações radicalmente diferentes conforme a bancada que as apresenta e debates em que a preocupação de contrariar o adversário se sobrepõe à análise das medidas.

Nas redes sociais, a situação torna-se ainda mais preocupante. A circulação rápida de opiniões favorece respostas imediatas, frequentemente desligadas do contexto ou dos factos que deveriam sustentá-las. Uma frase retirada de uma intervenção basta, por vezes, para alimentar dias de indignação. Conhecer o resto do discurso já parece um pormenor dispensável e até contraproducente. Tudo serve de arma de arremesso e parece proibido reconhecer o mérito alheio.

Por falar em mérito, aproveito estas linhas para aplaudir o trabalho do Governo Regional, das autarquias, da Proteção Civil, dos bombeiros, da PSP e de todos os que estiveram envolvidos na mobilização considerável de meios e pessoas para enfrentar as depressões Bruna e Charles.

A sucessão de ocorrências, inundações, quedas de árvores, deslizamentos e problemas em vários concelhos, mostrou a importância da prevenção, da coordenação entre serviços e da rapidez de resposta, sobretudo num território onde a orografia e a dispersão dos acessos tornam algumas intervenções particularmente difíceis.

Voltando ao Dia Internacional para a Tolerância, claro que o mesmo não resolverá, só por si, os desacordos políticos, os conflitos sociais ou as dificuldades económicas. Nem é essa a sua finalidade. Mas que a presente efeméride sirva para recordar que, por detrás dos debates, das posições partidárias, do destilar de certezas e ódios nas redes sociais, existem problemas concretos que exigem respostas concertadas e tendo sempre em linha de conta o bem-estar da população.

Claro que a tolerância democrática não implica aceitar todas as posições e pontos de vista dos outros, nem abdicar de convicções, mas não se pode escamotear o necessário respeito pelos limites estabelecidos pela lei, pelos direitos fundamentais e pelo respeito devido a cada cidadão.

Uma sociedade plural não depende da ausência de conflitos. Depende, sim, em boa medida, da capacidade de os resolver sem transformar cada divergência numa impossibilidade de entendimento, nem contribuir para a polarização crescente da sociedade atual.

A democracia não exige, repita-se, unanimidade, mas é fortalecida com opiniões diferentes, com instituições capazes de funcionar e de decisões que possam ser discutidas com seriedade e, sobretudo, que a divergência não se transforme num pretexto para adiar aquilo que precisa de ser feito.

O pacto civilizacional que o futuro nos exige constrói-se com diálogo, moderação e responsabilidade. É uma missão que nos deve unir, um compromisso que a todos convoca e a oportunidade de construirmos, em conjunto, um amanhã melhor.