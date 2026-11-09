Homem entra em paragem cardiorrespiratória após colisão em Santa Cruz

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, entrou em paragem cardiorrespiratória, esta tarde, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na Rua das Levadas, em Santa Cruz.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram accionados para prestar socorro à vítima.

Após a assistência no local, o homem foi transportado para o hospital pelas equipas de emergência.