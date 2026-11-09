Homem de 73 anos transportado ao hospital após queda no Funchal
Um homem, de 73 anos, foi transportado ao hospital esta manhã, depois de ter sofrido uma queda na Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal.
A ocorrência teve lugar nas imediações do quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, que rapidamente prestou assistência ao idoso.
Apesar de não apresentar ferimentos aparentes, o homem acabou por ser transportado ao hospital pela corporação, para avaliação médica.
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