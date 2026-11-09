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Homem de 73 anos transportado ao hospital após queda no Funchal

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Foto Google Maps

Um homem, de 73 anos, foi transportado ao hospital esta manhã, depois de ter sofrido uma queda na Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal.

A ocorrência teve lugar nas imediações do quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, que rapidamente prestou assistência ao idoso.

Apesar de não apresentar ferimentos aparentes, o homem acabou por ser transportado ao hospital pela corporação, para avaliação médica.

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