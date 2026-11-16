PR reeleito em Cabo Verde defende estudo e medidas contra abstenção

O Presidente cabo-verdiano reeleito, José Maria Neves, defendeu, no domingo, a realização de um estudo sobre a abstenção no país e medidas como o voto eletrónico para facilitar a participação do eleitorado.

Neves foi reeleito, no domingo, à primeira volta, numa votação em que mais de dois terços dos eleitores não foram às urnas.

"Eu acho que é preciso facilitarmos [o processo] e que o voto eletrónico vai ajudar", defendeu, em conferência de imprensa, após a declaração de vitória na sede de campanha, na Praia.

Segundo o chefe de Estado, é preciso "criar condições para facilitar o voto e não complicar".

Propostas de alteração à lei eleitoral já circularam no parlamento, prevendo o registo automático de eleitores a partir dos dados eletrónicos centralizados que já são usados para documentos de identificação - como acontece noutros países, caso de Portugal.

No entanto, as propostas nunca chegaram a votação, numa matéria que exige aprovação por maioria qualificada de dois terços.

"Temos de prestar atenção à abstenção e temos de incitar as autoridades competentes no sentido de realizar um estudo aprofundado sobre esta matéria", disse José Maria Neves.

O vencedor das eleições considerou que a emigração e a mobilidade entre ilhas são algumas das causas da abstenção, fazendo com que os cadernos eleitorais estejam desfasados, por isso a sua atualização deve ser uma primeira medida, defendeu.

"Não podemos resumir tudo numa única causa. É preciso estudar. O que eu constatei durante a campanha eleitoral é que há uma grande mobilidade: milhares de cabo-verdianos que estão recenseados no país, estão hoje no exterior", descreveu.

Mesmo no arquipélago, o chefe de Estado reeleito disse haver "uma grande mobilidade interna", por razões laborais e também com "centenas de jovens que estão nas universidades, em várias ilhas" e que se deslocam sem possibilidade de votar.

Na análise ao histórico, José Maria Neves encaixou a forte abstenção das eleições de domingo numa tendência de aumento da abstenção, que já tinha sido de 54% nas legislativas de maio.

"Aqui há um aumento, mas a abstenção nas presidenciais é sempre muito superior à [registada] nas legislativas e autárquicas", assinalou.

Pese embora a abstenção, José Maria Neves disse sentir "uma forte legitimidade" para continuar nas funções de chefe de Estado.

A candidata presidencial derrotada, Joana Rosa, classificou a abstenção como "um problema" da democracia cabo-verdiana.

"Esta ausência [dos eleitores] afeta a nossa democracia, é um ponto negro na nossa democracia. Os cabo-verdianos terão de avaliar. As instituições terão de se aproximar das pessoas, ver as anomalias e criar confiança", assinalou em conferência de imprensa.

Quando estão apuradas 97,6% das mesas de voto, de acordo com dados oficiais, José Maria Neves soma 63,8% dos votos contados, mais do dobro da votação recebida por Joana Rosa -- 80.554 votos face a 39.843, respetivamente.