Assembleia Popular pela Habitação realiza-se hoje em formato virtual

A Assembleia Popular pelo Direito à Habitação, agendada para este domingo, 8 de Novembro, às 17 horas, vai realizar-se exclusivamente em formato online, devido às condições meteorológicas adversas que afectam a Madeira, na sequência da passagem da depressão Bruna.

A alteração foi anunciada pelo grupo Terreiro das Lutas e pela Plataforma Casas para Viver, que justificam a decisão com a necessidade de salvaguardar a segurança dos participantes.

Ninguém deve colocar em risco a sua vida ou integridade física para participar nesta iniciativa. A segurança de todos está em primeiro lugar Terreiro das Lutas e Plataforma Casas para Viver

Apesar da mudança de formato, as duas organizações garantem que se mantém o objectivo de promover um espaço de participação, diálogo e reflexão colectiva em torno do direito à habitação e de outras reivindicações associadas à iniciativa.

Os interessados em participar na Assembleia Popular deverão solicitar o acesso à reunião através de mensagem privada nas páginas de Instagram ou Facebook do grupo Terreiro das Lutas. Posteriormente, será disponibilizada a ligação para a sessão.