Funchal vai abrir corredores BUS para facilitar saída da cidade

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), em articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), vai abrir, dentro de momentos, os corredores BUS, de forma a facilitar a saída de pessoas da cidade.

A medida surge na sequência do agravamento das condições meteorológicas, associado à passagem da depressão Charles, e pretende melhorar a fluidez do trânsito, permitindo uma saída mais rápida da população do centro do Funchal.

A abertura dos corredores reservados habitualmente aos transportes públicos será coordenada com a PSP, numa altura em que as autoridades apelam à redução das deslocações e à adopção de comportamentos preventivos perante o mau tempo.