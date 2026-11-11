O resgate do homem, de 78 anos, que ficou retido numa garagem, na sequência do transbordo de um ribeiro no Caminho da Igreja Velha, em São Roque, no Funchal, obrigou à intervenção de uma equipa especializada em salvamento em águas bravas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Segundo um responsável da corporação, foi necessário montar equipamento específico de salvamento e enviar dois operacionais para a linha de água, de forma a alcançar a vítima, que se encontrava num pequeno compartimento da garagem.

"Foi mobilizada uma equipa de águas bravas, com elementos preparados para estas situações. Foi necessário montar o equipamento e dois elementos entrarem na linha de água para retirar o senhor", explicou o bombeiro, em declarações aos jornalistas.

O responsável revelou ainda que foram os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) que conseguiram localizar o homem, depois de terem ouvido a sua voz, confirmando que se encontrava vivo.

Nenhum resgate é simples. O importante é que o senhor está vivo e conseguimos retirá-lo Operacional do resgate

Homem desaparecido em São Roque resgatado com vida O homem que estava dado como desaparecido na sequência do transbordo de um ribeiro no Caminho da Igreja Velha, na freguesia de São Roque, no Funchal, foi resgatado com vida.

Relativamente ao estado de saúde da vítima, o bombeiro adiantou que o homem aparentava estar bem, embora o tempo que passou dentro de água possa ter provocado hipotermia.

"Fisicamente, aparentemente está bem. Claro que esteve algum tempo dentro de água e é possível que apresente sinais de hipotermia. Mas o senhor está vivo, objectivo conseguido", salientou.

O homem terá desaparecido por volta das 6h30 desta quarta-feira, tendo sido localizado cerca das 7h30. Após o resgate, foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para receber maior assistência médica.